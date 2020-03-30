Хави рассказал, кто может усилить «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который тренирует катарский «Аль-Садд», поделился мнением о составе каталонцев. Также он назвал игроков, которые могут усилить команду.

— Большая часть этого состава — экстраординарные игроки, — приводит слова Хави La Vanguardia. — Начиная с голкипера, которого считаю лучшим в мире. Хорди Альба для меня — лучший левый защитник в мире; Пике — лучший центральный защитник в мире; Бускетс — лучший опорный полузащитник в мире, а Месси — лучший игрок в мире. И добавьте Луиса Суареса, де Йонга и Артура. Последние двое, думаю, могли бы приносить победы в течение следующих 10 лет, костяк команды очень хорош.

Я бы подписал вингеров, кого-нибудь вроде Неймара. Не знаю, сможет ли он снова вписаться в нынешний климат в клубе, но с футбольной точки зрения будет невероятным трансфером. У «Барселоны» нет таких флангов, как, например, у «Баварии». Может быть, пригодятся Джейдон Санчо, Серж Гнабри.