Хави рассказал, что Аршавин был близок к переходу в "Барселону"

Экс-полузащитник "Барселоны", а ныне главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави Эрнандес рассказал, что бывший футболист сборной России Андрей Аршавин​ мог стать игроком каталонского клуба. Также испанец поделился мнением, кого считает лучшим российским футболистом.

– Да, действительно, он мог перейти к нам, – заявил Хави в интервью Youtube-каналу "Красава". – Об этом постоянно говорили, даже газеты писали, что Аршавин в шаге от перехода в "Барселону". Но каждое лето вылезает столько имен в связке с "Барсой", что в итоге не знаешь, что правда, а что нет.

Лучший российский игрок в истории – Ринат Дасаев. В 1980-е он перешел в испанский чемпионат как лучший вратарь в мире на тот момент. Потом были еще русские игроки, которые играли в Испании, но они так и не стали игроками самого высокого уровня.

Сейчас есть Черышев, был Кержаков, был Ледяхов, был папа Черышева​ в "Спортинге". Много русских игроков, но никто из них не был уровня Дасаева, который был лучшим вратарем своего времени.

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