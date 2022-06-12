Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал возможный уход Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал возможный уход нападающего Усмана Дембеле из клуба. Ранее сообщалось, что форвард отклонил предложение команды о продлении контракта.

«Дембеле — решительный игрок, способен отдавать голевые передачи и он был великолепен во многих играх. Когда Дембеле не играет в основе, нам его не хватает. Он футболист, который мне нравится, хотел бы, чтобы он остался, но дальше будет видно», — цитирует DailyMail Хави.

В сезоне-2021/22 25-летний форвард забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт Дембеле с каталонским клубом истекает в июне 2022 года.