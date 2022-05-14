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Хави прокомментировал слухи о возможном переходе Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника каталонцев Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед».

«Френки — важный футболист для нас, при мне он практически всегда выходил в стартовом составе, но многое зависит от экономической ситуации в клубе. Де Йонг может стать ключевым игроком «Барселоны» на многие годы, но посмотрим, как все сложится», — приводит Goal слова Хави.

В сезоне-2021/22 де Йонг забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 45 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нидерландца в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может подписать 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Источник: https://www.goal.com/en/news/xavi-responds-eur60m-de-jong-man-utd-transfer-rumours/blt1f22b6673ded8869

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 1
1-й тайм

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
Френки де Йонг
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
1
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Хави хотел бы видеть Левандовски в составе «Барселоны»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 36 26 6 4 79-30 84
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 36 11 9 16 36-44 42
13
 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
14
 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 36 6 11 19 44-73 29
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38 тур
14.05 19:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
15.05 20:30
Атлетик – Осасуна
 - : -
15.05 20:30
Атлетико – Севилья
 - : -
15.05 20:30
Бетис – Гранада
 - : -
15.05 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
15.05 20:30
Кадис – Реал
 - : -
15.05 20:30
Леванте – Алавес
 - : -
15.05 20:30
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

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Реал

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