Хави прокомментировал слухи о возможном переходе Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника каталонцев Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед».

«Френки — важный футболист для нас, при мне он практически всегда выходил в стартовом составе, но многое зависит от экономической ситуации в клубе. Де Йонг может стать ключевым игроком «Барселоны» на многие годы, но посмотрим, как все сложится», — приводит Goal слова Хави.

В сезоне-2021/22 де Йонг забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 45 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нидерландца в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может подписать 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно.