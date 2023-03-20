Хави — о победе над «Реалом»: «Мы доминировали, создали больше моментов»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Испании против «Реала» (2:1).

«Мы доминировали, создали больше моментов. Я остался доволен. Команда исчерпала себя и поработала в защите и атаке. Для нас это очень важная победа. Я думаю, что мы были хороши, мы больше контролировали матч. Они знали, как выйти из высокого давления. Пропущенный гол от «Реала» стал результатом нашей концептуальной ошибки. Я думаю, что в целом мы были лучше. У меня до последнего момента были сомнения, кого выбрать: Сержи Роберто или Франка Кессье. В итоге все получилось очень хорошо, потому что оба забили», — приводит слова Хави Marca.

После этого матча «Барселона» с 68 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реал» с 56 очками — на второй строчке.