Хави о ничьей с «Жироной»: «Нам не хватало завершающего штриха»
Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (0:0).
«Мы пытались выиграть, провели хороший матч, имели много возможностей забить и могли победить в матче против очень хорошей команды. Не хватало лишь завершающего штриха. Думаю, мы заслужили победу. Если взять только результат, нельзя радоваться одному очку на своем поле. Но мы оторвались от второго места на 13 баллов за 10 матчей до конца. Если бы нам удалось забить перед перерывом, это была бы другая история. Но порой придется сталкиваться с командами, которые бьются за жизнь», — приводит слова Хави DAZN.
«Барселона» прервала серию из 4 побед подряд и с 72 очками расположилась на первом месте в турнирной таблице. Каталонцы оторвались от идущего на второй строчке «Реала» на 13 очков. «Жирона» с 35 очками занимает 11-е место.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|28
|23
|3
|2
|53-9
|72
|
2
|Реал
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|
3
|Атлетико
|28
|17
|6
|5
|45-20
|57
|
4
|Р. Сосьедад
|28
|15
|6
|7
|37-26
|51
|
5
|Вильярреал
|28
|14
|5
|9
|37-26
|47
|
6
|Бетис
|28
|13
|6
|9
|34-29
|45
|
7
|Атлетик
|28
|11
|7
|10
|38-29
|40
|
8
|Осасуна
|28
|10
|8
|10
|24-28
|38
|
9
|Р. Вальекано
|28
|9
|10
|9
|33-33
|37
|
10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|
11
|Жирона
|28
|9
|8
|11
|42-42
|35
|
12
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|
13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|
14
|Кадис
|28
|7
|10
|11
|23-40
|31
|
15
|Альмерия
|28
|8
|6
|14
|34-48
|30
|
16
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|
17
|Вальядолид
|28
|8
|5
|15
|23-47
|29
|
18
|Валенсия
|28
|7
|6
|15
|30-34
|27
|
19
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|
20
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
|7.04
|22:00
|
Севилья – Сельта
|2 : 2
|8.04
|15:00
|
Осасуна – Эльче
|2 : 1
|8.04
|17:15
|
Эспаньол – Атлетик
|1 : 2
|8.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|2 : 0
|8.04
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|2 : 3
|9.04
|15:00
|
Вальядолид – Мальорка
|3 : 3
|9.04
|17:15
|
Бетис – Кадис
|0 : 2
|9.04
|19:30
|
Альмерия – Валенсия
|2 : 1
|9.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|1 : 2
|10.04
|22:00
|
Барселона – Жирона
|0 : 0
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|19
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|16
|3
|1
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7