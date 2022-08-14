Хави о ничьей с «Райо Вальекано»: «Мы должны верить в эту игровую модель, которая приведет «Барселону» к успеху»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:0).

«Это был тяжелый матч, «Райо» хорошо защищался против нас. Нам стоило генерировать больше атак, чем обычно, но у нас были возможности забить. Ближе к концу матч становился все медленнее и медленнее. Мы хотели показать болельщикам, что мы на правильном пути. Мы просим терпения, чтобы люди верили в эту команду. Сегодня мы разочарованы, но это только начало, мы должны продолжать верить в эту игровую модель, которая должна привести нас к успеху», — приводит слова Хави Marca.

Во 2-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет в гостях против «Реал Сосьедада» (21 августа, 23.00 мск), а «Райо Вальекано» встретится с «Эспаньолом» на выезде (19 августа, 21.00 мск).