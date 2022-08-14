Хави о ничьей с «Райо Вальекано»: «Мы должны верить в эту игровую модель, которая приведет «Барселону» к успеху»
Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:0).
«Это был тяжелый матч, «Райо» хорошо защищался против нас. Нам стоило генерировать больше атак, чем обычно, но у нас были возможности забить. Ближе к концу матч становился все медленнее и медленнее. Мы хотели показать болельщикам, что мы на правильном пути. Мы просим терпения, чтобы люди верили в эту команду. Сегодня мы разочарованы, но это только начало, мы должны продолжать верить в эту игровую модель, которая должна привести нас к успеху», — приводит слова Хави Marca.
Во 2-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет в гостях против «Реал Сосьедада» (21 августа, 23.00 мск), а «Райо Вальекано» встретится с «Эспаньолом» на выезде (19 августа, 21.00 мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Вильярреал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Р. Вальекано
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Вальядолид
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|2 : 1
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|2 : 2
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|0 : 3
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|0 : 0
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
|Г
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Чими Авила
Осасуна
|1
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|П
|
|
Хави Галан
Сельта
|1
|
|
Алехандро Дарио Гомес
Севилья
|1
|
|
Рубен Пенья
Осасуна
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Серхио Бускетс
Барселона
|1
|0
|0
|
|
Чими Авила
Осасуна
|1
|0
|1
|
|
Джозеф Айду
Сельта
|1
|0
|1