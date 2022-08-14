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Сегодня, 01:25

Хави о ничьей с «Райо Вальекано»: «Мы должны верить в эту игровую модель, которая приведет «Барселону» к успеху»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:0).

«Это был тяжелый матч, «Райо» хорошо защищался против нас. Нам стоило генерировать больше атак, чем обычно, но у нас были возможности забить. Ближе к концу матч становился все медленнее и медленнее. Мы хотели показать болельщикам, что мы на правильном пути. Мы просим терпения, чтобы люди верили в эту команду. Сегодня мы разочарованы, но это только начало, мы должны продолжать верить в эту игровую модель, которая должна привести нас к успеху», — приводит слова Хави Marca.

Во 2-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет в гостях против «Реал Сосьедада» (21 августа, 23.00 мск), а «Райо Вальекано» встретится с «Эспаньолом» на выезде (19 августа, 21.00 мск).

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Райо Вальекано» на своем поле
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Вильярреал 1 1 0 0 3-0 3
2
 Осасуна 1 1 0 0 2-1 3
3
 Эспаньол 1 0 1 0 2-2 1
4
 Сельта 1 0 1 0 2-2 1
5
 Р. Вальекано 1 0 1 0 0-0 1
6
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
9
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
11
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
15
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
16
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
17
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
19
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
20
 Вальядолид 1 0 0 1 0-3 0
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38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 2 : 1
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 2 : 2
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 0 : 3
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 0 : 0
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
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Вильярреал

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Яго Аспас

Сельта

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П
Хави Галан

Хави Галан

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Алехандро Дарио Гомес

Алехандро Дарио Гомес

Севилья

 1
Рубен Пенья

Рубен Пенья

Осасуна

 1
И К Ж
Серхио Бускетс

Серхио Бускетс

Барселона

 1 0 0
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 1 0 1
Джозеф Айду

Джозеф Айду

Сельта

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