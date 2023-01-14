Хави признался, что восхищается Анчелотти
Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что восхищается коллегой из «Реала» Карло Анчелотти и несколькими игроками мадридцев.
«С Анчелотти у меня хорошие отношения, мы много раз встречались с ним. Он ведет себя, как джентельмен, он незаурядная личность. Я восхищаюсь главным тренером и несколькими игроками мадридского клуба, и мне не нужно скрывать это», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
«Барселона» и «Реал» встретятся в финале Суперкубка Испании завтра, 15 января. Начало — в 22.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|16
|13
|2
|1
|35-6
|41
|
2
|Реал
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|
3
|Р. Сосьедад
|16
|10
|2
|4
|23-17
|32
|
4
|Бетис
|16
|8
|4
|4
|19-13
|28
|
5
|Вильярреал
|17
|8
|4
|5
|20-13
|28
|
6
|Атлетико
|16
|8
|3
|5
|23-15
|27
|
7
|Атлетик
|16
|7
|5
|4
|24-14
|26
|
8
|Осасуна
|16
|7
|3
|6
|16-16
|24
|
9
|Р. Вальекано
|16
|6
|5
|5
|23-20
|23
|
10
|Мальорка
|16
|6
|4
|6
|14-15
|22
|
11
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|
12
|Жирона
|16
|4
|6
|6
|24-26
|18
|
13
|Вальядолид
|16
|5
|2
|9
|13-24
|17
|
14
|Альмерия
|16
|5
|2
|9
|17-25
|17
|
15
|Хетафе
|16
|4
|5
|7
|15-22
|17
|
16
|Сельта
|17
|4
|5
|8
|17-28
|17
|
17
|Севилья
|16
|3
|6
|7
|16-24
|15
|
18
|Кадис
|16
|3
|6
|7
|11-27
|15
|
19
|Эспаньол
|16
|2
|8
|6
|19-25
|14
|
20
|Эльче
|16
|0
|4
|12
|10-34
|4
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|23:00
|
Сельта – Вильярреал
|1 : 1
|14.01
|16:00
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|- : -
|14.01
|18:15
|
Жирона – Севилья
|- : -
|14.01
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|14.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|- : -
|15.01
|16:00
|
Хетафе – Эспаньол
|- : -
|15.01
|18:15
|
Альмерия – Атлетико
|- : -
|16.01
|23:00
|
Кадис – Эльче
|- : -
|1.02
|23:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|2.02
|23:00
|
Реал – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|9
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|13
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|9
|2
|1
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