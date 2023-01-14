Хави признался, что восхищается Анчелотти

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что восхищается коллегой из «Реала» Карло Анчелотти и несколькими игроками мадридцев.

«С Анчелотти у меня хорошие отношения, мы много раз встречались с ним. Он ведет себя, как джентельмен, он незаурядная личность. Я восхищаюсь главным тренером и несколькими игроками мадридского клуба, и мне не нужно скрывать это», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» и «Реал» встретятся в финале Суперкубка Испании завтра, 15 января. Начало — в 22.00 мск.