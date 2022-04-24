Хави признался, что не верит в шансы «Барселоны» выиграть ла лигу в этом сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что в этом сезоне каталонцы не смогут выиграть чемпионат Испании.

«Давайте будем реалистами, выиграть ла лигу уже почти невозможно», — цитирует Хави Marca.

Сегодня, 24 апреля, «Барса» сыграет с «Райо Валеькано» на «Камп Ноу» в матче ла лиги. Начало — в 22:00 мск.

«Сине-гранатовые» набрали 63 очка и идут на втором месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Реала» — 15 очков.