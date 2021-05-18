Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Хави прилетел в Каталонию

12:03
Теги:

Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави прилетел в Испанию, сообщает AS.

Однако сам Хави категорически отрицает то, что приехал в хорошо знакомый ему город ради того, чтобы проводить какие-то переговоры с руководством «Барселоны» относительно возможного трудоустройства.

«Мне нечего вам сказать по этому поводу — я приехал сюда в отпуск», — заявил 41-летний испанский специалист.

13 мая Хави Эрнандес продлил контракт с катарским клубом. Новое соглашение специалиста рассчитано до лета 2023 года.

В минувшем сезоне «Аль-Садд» под руководством Хави стали чемпионами Катара. На протяжении всего турнира команда ни разу не потерпела поражение. Испанский тренер возглавляет команду с 2019 года.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дзюба догнал Ибрагимовича и Сапату. Месси не отнимет «Золотую бутсу» у Левандовски
Александр Кержаков рассказал о своем будущем после ухода из «Томи»
Хасбик vs Абдурозик — самый хайповый бой года. Суммарный вес соперников — 35 кг
Стероиды и драки в пивных. Каким спортсменом был Шварценеггер?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд