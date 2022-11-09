Хави пожелал удачи сборной Испании на чемпионате мира-2022

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Осасуной» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании обратился к сборной Испании перед чемпионатом мира-2022.

«Луис Энрике — отличный тренер, я люблю его, он отлично работает с испанской сборной. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать сборной Испании удачи на чемпионате мира», — цитирует Barca Time Хави.

«Барселона» с 37 очками идет на первом месте в ла лиге, «Осасуна с 23 очками занимает 6-ю строчку.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. На групповой стадии сборная Испании сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.