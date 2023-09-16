Хави: «Ферран Торрес — пример для всех»
Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что нападающий Ферран Торрес должен быть примером для других игроков.
«Надо отдать ему должное. Он смог переломить ситуацию в одиночку. Он обладает впечатляющим менталитетом. Он пример для всех», — приводит пресс-служба клуба слова Хави.
В субботу, 16 сентября, «Барселона» на своем поле сыграет против «Бетиса» в 5-м туре чемпионата Испании. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
2
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
3
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
4
|Р. Вальекано
|5
|3
|0
|2
|6-8
|9
|
5
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
6
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
7
|Бетис
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
8
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
9
|Осасуна
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
10
|Алавес
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|
11
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
12
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|
13
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
14
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
17
|Мальорка
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Алавес
|2 : 0
|16.09
|15:00
|
Атлетик – Кадис
|- : -
|16.09
|17:15
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
|16.09
|19:30
|
Сельта – Мальорка
|- : -
|16.09
|22:00
|
Барселона – Бетис
|- : -
|17.09
|15:00
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|17.09
|17:15
|
Вильярреал – Альмерия
|- : -
|17.09
|19:30
|
Севилья – Лас-Пальмас
|- : -
|17.09
|22:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|18.09
|22:00
|
Гранада – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|3
|П
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|2
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|2
|1
|0
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