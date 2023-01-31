Хави подтвердил, что защитник Эктор Бельерин покинет «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что защитник Эктор Бельерин намерен покинуть команду.

«Мы ценим честность между клубом и игроками. Эктор попросил нас отпустить его в другую команду, потому что он хочет играть больше. Мы благодарим его за время, что он провел в «Барселоне», — приводит слова Хави Marca.

Ранее сообщалось, что «Спортинг» возьмет 27-летнего испанца в аренду до конца сезона.

В сентябре 2022 года Бельерин подписал годичный контракт с «Барселоной». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне испанец сыграл за сине-гранатовых 7 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.