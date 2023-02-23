Хави: «Это лучший «Манчестер Юнайтед» за последние годы. Нам предстоит сложный матч»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного стыкового матча за выход в 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

В первой встрече на «Камп Ноу» команды сыграли вничью — 2:2.

«Нам предстоит очень сложный матч. «МЮ» — одна из лучших команд в Европе. Это лучший «Юнайтед» за последние годы. Мы должны проявить свою индивидуальность.

Лига Европы или примера? Я не могу отказываться от чего-либо. Мы «Барселона», и мы здесь не для того, чтобы выбирать. Вылет из Лиги Европы станет очень большим разочарованием. Посмотрим, изменилась ли «Барса» с прошлого матча и справимся ли мы с поставленной задачей. Пока затрудняюсь сказать, сможем мы это сделать или нет», — приводит слова Хави Marca.

Команды сыграют в ответном матче сегодня, 23 февраля, начало встречи — 23.00 мск.