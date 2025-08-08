Хави поддержал тер Штегена, которого «Барселона» лишила капитанства

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави оставил комментарий под публикацией вратаря сине-гранатовых Марка-Андре тер Штегена, который высказался о ситуации с лишением его клубом капитанской повязки.

7 августа сообщалось, что дисциплинарная мера в отношении 33-летнего немца была применена после того, как футболист отказался подписывать медицинское заключение, которым «Барселона» хотела воспользоваться для регистрации новичка. Тер Штеген опроверг информацию о том, что его отказ от подписания отчета о повреждении мешает регистрации новых футболистов.

«Всегда образцовый!» — написал Хави.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В сезоне-2024/25 он провел 9 матчей за команду во всех турнирах, пропустив 11 мячей и один раз сыграв на ноль.