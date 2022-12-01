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Сегодня, 19:19

Хави планирует подписать Гюндогана в «Барселону» на замену Бускетсу

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Diario Sport.

По данным источника, каталонцы намерены подписать футболиста на замену центрального хавбека на замену Серджи Бускетсу, который, может покинуть команду летом 2023 года.

В Гюндогане заинтересован лично главный тренер «Барселоны» Хави. Он общался с представителями «Сити» по поводу хавбека.

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы продлить контракт с Гюндоганом еще на год.

Илкай Гюндоган
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Манчестер Сити
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