Хави ответил на вопрос о возможном переходе Холанна в «Барселону»
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна в команду.
«Холанн? Это гипотезы. «Барселоне» следует проявлять внимание на всех рынках. Это правда, что нам нужно усиление, но посмотрим, что произойдет дальше», — приводит слова Хави Marca.
14 декабря появилась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел встречу с агентом Мино Райолой, на которой они обсудили возможный переход Холанна.
В текущем сезоне 21-летний норвежец провел 14 матчей за команду во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/12/14/61b8f809268e3e365c8b45f9.html
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