Хави ответил на вопрос о возможном переходе Холанна в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна в команду.

«Холанн? Это гипотезы. «Барселоне» следует проявлять внимание на всех рынках. Это правда, что нам нужно усиление, но посмотрим, что произойдет дальше», — приводит слова Хави Marca.

14 декабря появилась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел встречу с агентом Мино Райолой, на которой они обсудили возможный переход Холанна.

В текущем сезоне 21-летний норвежец провел 14 матчей за команду во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.