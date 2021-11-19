Хави отметил физическую форму 38-летнего Дани Алвеса
Главный тренер «Барселоны» высоко оценил игровую форму 38-летнего защитника Дани Алвеса.
«Это великолепное подписание. Это выдающийся футболист, который очень поможет нашей команде. Он находится в отменной форме. Очень жаль, что играть он сможет только с января», — цитирует Хави Marca.
12 ноября «Барселона» объявила о подписании контракта с Алвесом. Напомним, что 38-летний футболист выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год и завоевал 23 трофея.
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