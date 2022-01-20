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Сегодня, 11:36

Хави оставит Дембеле вне заявки на матч с «Атлетиком» из-за ситуации с контрактом

Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави оставит нападающего команды Усмана Дембеле вне заявки на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком», сообщает Сcma.cat.

По информации источника, 24-летний француз пропустит встречу с «Атлетиком», если в ближайшие часы не изменится ситуация с подписанием нового контракта.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб отстранит нападающего, если тот не примет предложение о продлении соглашения.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».

Игра «Барселоны» с «Атлетиком» состоится сегодня, 20 января. Начало — 23:00 по мск.

Источник: https://www.ccma.cat/esport3/si-no-hi-ha-un-gir-de-guio-dembele-no-viatjara-a-bilbao/noticia/3140271/
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 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
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 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
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 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
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 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
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16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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Бетис – Алавес
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Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
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31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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