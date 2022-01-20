Хави оставит Дембеле вне заявки на матч с «Атлетиком» из-за ситуации с контрактом

Главный тренер «Барселоны» Хави оставит нападающего команды Усмана Дембеле вне заявки на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком», сообщает Сcma.cat.

По информации источника, 24-летний француз пропустит встречу с «Атлетиком», если в ближайшие часы не изменится ситуация с подписанием нового контракта.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб отстранит нападающего, если тот не примет предложение о продлении соглашения.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».

Игра «Барселоны» с «Атлетиком» состоится сегодня, 20 января. Начало — 23:00 по мск.