Хави опроверг слухи о возможной продаже Френки де Йонга
Главный тренер «Барселоны» Хави опроверг слухи о возможной продаже полузащитника Френки де Йонга.
«Де Йонг, как и Гави, нужен нам. Ни Френки, ни Гави не рассматриваются нами как кандидаты на продажу. У нас нет мысли продавать их. Рики Пуч — еще один футболист нашей команды, мы рассчитываем на него», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Хави.
Barcelona manager Xavi denied rumours on Frenkie de Jong leaving the club next summer: «We need them [de Jong, Gavi] - they are not for sale at all. Selling them isn't our idea. Riqui Puig is like another player in our team. We count on him». ? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2021
В сезоне-2021/22 де Йонг провел 15 матчей за «Барселону», на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность продажи полузащитника.
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