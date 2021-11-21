Хави опроверг информацию о том, что Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.
«Это неправда, — приводит слова Насри L'Equipe со ссылкой на Canal+. — Мы надеемся, что Агуэро сможет продолжить карьеру. Мы общались с Серхио в последние дни и не подтверждаем эту информацию».
30 октября 33-летнему аргентинцу стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании c «Алавесом» (1:1). Его заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии.
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Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Selon-samir-nasri-sergio-aguero-va-prendre-sa-retraite-apres-son-arythmie-cardiaque/1300152
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