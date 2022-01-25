Хави оценил игру Педри в последних матчах «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о результатах полузащитника Педри.

«Смотреть на игру Педри — невероятно. Потрясающе, что в 19 лет он делает хорошо почти все. Он идеальный пример того, чего хочет «Барселона», — передает слова Хави Микеле Бласкеса.