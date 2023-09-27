Хави оценил игру Лопеса, забившего дебютный гол за «Барселону»
Главный тренер «Барселоны» Хави отметил игру полузащитника Фермина Лопеса, гол которого принес каталонцам ничью в матче с «Мальоркой» (2:2).
20-летний футболист вышел на замену на 64-й минуте и забил спустя 5 минут.
«Мне нравится, как играет Фермин. Это целеустремленный и динамичный футболист, который может принести нам много пользы. Сегодня он очень помог команде своим голом», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Для Лопеса это третий матч в ла лиге в этом сезоне и первый гол за команду.
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|0
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|16
|
3
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|6
|5
|0
|1
|11-6
|15
|
4
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|6
|4
|1
|1
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|13
|
5
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|5
|3
|1
|1
|13-5
|10
|
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|Валенсия
|6
|3
|1
|2
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|10
|
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|
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|2
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|9
|
9
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|6
|2
|2
|2
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|8
|
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|2
|2
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|
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|7
|
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|6
|2
|1
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|7
|
13
|Осасуна
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|
14
|Вильярреал
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
15
|Мальорка
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Алавес
|6
|2
|0
|4
|5-9
|6
|
17
|Лас-Пальмас
|6
|1
|2
|3
|2-4
|5
|
18
|Сельта
|6
|1
|1
|4
|6-10
|4
|
19
|Гранада
|6
|1
|0
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|9-17
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|7
|0
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|5
|8-18
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|26.09
|20:00
|
Севилья – Альмерия
|5 : 1
|26.09
|22:30
|
Мальорка – Барселона
|2 : 2
|27.09
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|27.09
|20:00
|
Реал – Лас-Пальмас
|- : -
|27.09
|20:00
|
Вильярреал – Жирона
|- : -
|27.09
|22:30
|
Кадис – Р. Вальекано
|- : -
|27.09
|22:30
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|28.09
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|28.09
|20:00
|
Гранада – Бетис
|- : -
|28.09
|22:30
|
Осасуна – Атлетико
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|
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Альваро Мората
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|5
|
|
Джуд Беллингем
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Роберт Левандовски
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|Ж
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Кадис
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|1
|1
|
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Чими Авила
Осасуна
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|1
|1
|
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Барселона
|5
|1
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