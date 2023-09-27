Хави оценил игру Лопеса, забившего дебютный гол за «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави отметил игру полузащитника Фермина Лопеса, гол которого принес каталонцам ничью в матче с «Мальоркой» (2:2).

20-летний футболист вышел на замену на 64-й минуте и забил спустя 5 минут.

«Мне нравится, как играет Фермин. Это целеустремленный и динамичный футболист, который может принести нам много пользы. Сегодня он очень помог команде своим голом», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Для Лопеса это третий матч в ла лиге в этом сезоне и первый гол за команду.