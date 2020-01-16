Хави объяснил, почему отказался возглавить «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави объяснил, почему отказался от предложения возглавить каталонскую команду. Он тренирует катарский «Аль-Садд».

— Да, я действительно получал предложение от «Барселоны», но я не принял его, потому что мне еще слишком рано тренировать эту команду, — приводит Mundo Deportivo слова Хави. - Но это останется моей мечтой на будущее. Первым делом я сообщил о своем решении семье, а затем игрокам «Аль-Садда», так как они следили за развитием событий. Три дня я был не в лучшем состоянии для работы, но теперь полностью сфокусирован на «Аль-Садде» .

Ранее главным тренером каталонцев был Эрнесто Вальверде, который возглавлял сине-гранатовых с июля 2017 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Испании.

14 января состоялась пресс-конференция, на которой «Барселона» представила Кике Сетьена в качестве главного тренера команды. 61-летний испанец подписал соглашение с сине-гранатовыми до лета 2022 года.