Хави — о «Реале»: «Нас разделяет 16 очков — ужасная разница, но впереди еще много матчей»
19:46
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о соперничестве с «Реалом» в Ла Лиге.
«Мы в 16 очках от «Реала», это ужасная разница, но впереди еще много матчей, и мы ничего не исключаем. Это вопрос результатов, умения бороться и игры в обороне», — приводит слова тренера Marca.
«Реал» лидирует в чемпионата Испании, имея на счету 43 очка. «Барса» находится на седьмом месте, набрав 27 очков.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/MadridXtra/status/1472962848968134656?s=20
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю