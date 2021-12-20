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Хави — о «Реале»: «Нас разделяет 16 очков — ужасная разница, но впереди еще много матчей»

19:46
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о соперничестве с «Реалом» в Ла Лиге.

«Мы в 16 очках от «Реала», это ужасная разница, но впереди еще много матчей, и мы ничего не исключаем. Это вопрос результатов, умения бороться и игры в обороне», — приводит слова тренера Marca.

«Реал» лидирует в чемпионата Испании, имея на счету 43 очка. «Барса» находится на седьмом месте, набрав 27 очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/MadridXtra/status/1472962848968134656?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора

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