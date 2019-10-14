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Хави — о приговоре организаторам референдума о независимости Каталонии: «Позор!»

16:36
Хави — о приговоре организаторам референдума о независимости Каталонии. Фото Instagram Хави
Хави — о приговоре организаторам референдума о независимости Каталонии. Фото Instagram Хави
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Главный тренер «Аль-Садда» Хави отреагировал на приговор каталонским борцам за независимость.

— Позор! — написал экс-игрок «Барселоны» в своем Instagram на трех языках: каталонском, испанском и английском.

Испанский Верховный суд вынес приговор 12 организаторам референдума о независимости Каталонии. Девять активистов приговорены к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения. Остальные трое были признаны виновными в непослушании — их не приговорили к заключению.

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