Главный тренер «Аль-Садда» Хави отреагировал на приговор каталонским борцам за независимость.

— Позор! — написал экс-игрок «Барселоны» в своем Instagram на трех языках: каталонском, испанском и английском.

Испанский Верховный суд вынес приговор 12 организаторам референдума о независимости Каталонии. Девять активистов приговорены к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения. Остальные трое были признаны виновными в непослушании — их не приговорили к заключению.