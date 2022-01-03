Хави — о победе над «Мальоркой»: «Это многое значит»
Главный тренер «Барселоны» Хави назвал очень важной победу над «Мальоркой» (1:0). Единственный гол забил Люк де Йонг.
«Эта победа многое значит. Мы — команда, семья и единая команда. Тер Штеген спас нас невероятным сейвом, который ничем не хуже гола.
Мы сократили отставание от зоны Лиги чемпионов, и это три жизненно важных очка, они на вес золота. Я особенно рад за Люка и Марка. Это два великих профессионала", — цитирует Marca Хави.
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