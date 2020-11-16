Тренер «Аль-Садд» Хави в Instagram опубликовал пост, посвященный бывшему партнеру по «Барселоне» Хавьеру Маскерано, который вчера завершил карьеру игрока.

«Я очень рад, что играл с тобой в одной команде, Хавьер. Для меня это огромная честь. Ты — человек с уникальными лидерскими качествами, удачи в новых начинаниях», — написал Хави.

36-летний аргентинец известен по выступлением за «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Барселону». Вместе с каталонским клубом Маскерано стал пятикратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, а также двукратным обладателем Лиги чемпионов и победителем клубного ЧМ.

В составе сборной Аргентины защитник стал двукратным олимпийским чемпионом и финалистом ЧМ, а также является рекордсменом по количеству матчей за национальную команду (147).