Хави о борьбе за чемпионство: «Мы ничего не исключаем, но «Барселоне» нужно подниматься в таблице»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (4:0).

«Я ожидал подобного, потому что команда становится все лучше и лучше, игроки очень хорошо тренируются. Мы провели солидный матч, уверенно сыграли в защите, прессинговали после потерь. Я счастлив — из-за гармонии с фанатами, из-за всего. Рад за «Барселону». Борьба за титул? На данный момент мы ничего не исключаем, держа в уме, что «Реал» силен. Нам нужно подниматься в таблице. Мы по-прежнему четвертые, надо становиться третьими.

Это не мое дело, остается ли Дембеле. Он очень хорошо работает, поэтому я его защищаю. Он способный. Я вижу много вариантов его использования: слева, справа, забивающим, пасующим», — приводит слова Хави Marca.

После этого матча «Барселона» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Атлетик» с 37 очками — на восьмой строчке.