Хави: «Не скрывал, что хочу возглавить «Барселону», но надо уважать Сетьена»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави рассказал о желании возглавить «Барселону».

— Я не скрывал, что хочу возглавить «Барселону», — цитирует Хави Goal со ссылкой на Marca. — Всегда говорил, что это моя главная цель. Стать главным тренером родного клуба — моя мечта. Но сейчас я сконцентрирован на «Аль-Садде», нас ждет новый сезон.

Надо уважать Кике Сетьена. Желаю «Барсе» всего наилучшего. Иногда «Барселона» играет очень хорошо, иногда просто хорошо, в другое время не очень хорошо. Но мне по душе идея Сетьена доминировать на поле и показывать красивый футбол.