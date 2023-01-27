Хави не рассчитывает на защитника Бельерина

Защитник Эктор Бельерин может покинуть «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, 27-летний футболист не вписывается в планы главного тренера команды Хави. До сих пор никто в клубе не говорил с агентом защитника о продлении контракта, и игрок уже некоторое время рассматривает другие лиги.

В сентябре 2022 года Бельерин подписал годичный контракт с «Барселоной». В текущем сезоне испанец сыграл за сине-гранатовых 7 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.