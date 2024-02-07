Хави не накажут за слова о судьях после матча с «Алавесом»

Главного тренера «Барселоны» Хави не накажут за слова об ошибках судей в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:1).

После игры Хави заявил, что удалении нападающего Витора Роке было очередной грубой ошибкой судей. Также недавно тренер сказал, что «Реал» давит на судей.

Как сообщает AS, комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по проведению соревнований не рассматривает возможность наказать Хави за эти и другие высказывания. RFEF наказывает только за серьезные и прямые обвинения в адрес конкретного судьи.

11 февраля «Барселона» примет «Гранаду». Каталонцы занимают третье место в турнирной таблице ла лиги, набрав 50 очков в 23 матчах.