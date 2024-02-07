Хави не накажут за слова о судьях после матча с «Алавесом»
Главного тренера «Барселоны» Хави не накажут за слова об ошибках судей в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:1).
После игры Хави заявил, что удалении нападающего Витора Роке было очередной грубой ошибкой судей. Также недавно тренер сказал, что «Реал» давит на судей.
Как сообщает AS, комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по проведению соревнований не рассматривает возможность наказать Хави за эти и другие высказывания. RFEF наказывает только за серьезные и прямые обвинения в адрес конкретного судьи.
11 февраля «Барселона» примет «Гранаду». Каталонцы занимают третье место в турнирной таблице ла лиги, набрав 50 очков в 23 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|23
|18
|4
|1
|48-15
|58
|
2
|Жирона
|23
|17
|5
|1
|52-25
|56
|
3
|Барселона
|23
|15
|5
|3
|47-30
|50
|
4
|Атлетико
|23
|15
|3
|5
|45-25
|48
|
5
|Атлетик
|23
|13
|6
|4
|42-21
|45
|
6
|Р. Сосьедад
|23
|9
|10
|4
|32-21
|37
|
7
|Бетис
|23
|8
|11
|4
|26-25
|35
|
8
|Валенсия
|23
|10
|5
|8
|29-27
|35
|
9
|Лас-Пальмас
|23
|9
|5
|9
|23-20
|32
|
10
|Хетафе
|23
|7
|9
|7
|29-31
|30
|
11
|Осасуна
|23
|7
|5
|11
|26-36
|26
|
12
|Алавес
|23
|7
|5
|11
|23-30
|26
|
13
|Р. Вальекано
|23
|5
|9
|9
|20-30
|24
|
14
|Вильярреал
|23
|6
|6
|11
|33-45
|24
|
15
|Мальорка
|23
|3
|11
|9
|19-30
|20
|
16
|Сельта
|23
|4
|8
|11
|24-32
|20
|
17
|Севилья
|23
|4
|8
|11
|29-37
|20
|
18
|Кадис
|23
|2
|11
|10
|15-31
|17
|
19
|Гранада
|23
|2
|6
|15
|23-45
|12
|
20
|Альмерия
|23
|0
|6
|17
|22-51
|6
|9.02
|23:00
|
Кадис – Бетис
|- : -
|10.02
|16:00
|
Алавес – Вильярреал
|- : -
|10.02
|18:15
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|10.02
|20:30
|
Реал – Жирона
|- : -
|10.02
|23:00
|
Лас-Пальмас – Валенсия
|- : -
|11.02
|16:00
|
Хетафе – Сельта
|- : -
|11.02
|18:15
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|11.02
|20:30
|
Севилья – Атлетико
|- : -
|11.02
|23:00
|
Барселона – Гранада
|- : -
|12.02
|23:00
|
Альмерия – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|14
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|16
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3