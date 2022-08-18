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Сегодня, 08:25

Хави не хочет отпускать Обамеянга в другой клуб

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Барселоны» Хави не хочет отпускать Пьера-Эмерика Обамеянга в другую команду, пишет журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в трансфере форварда активно заинтересован «Челси». В ближайшее время клуб хочет лично обсудить с футболистом условия сделки.

Хави рассчитывает на африканца и не рассматривает его трансфер этим летом.

Обамеянг перешел в испанский клуб в январе 2022 года. За 23 матча в составе клуба он забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Алонсо забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач в 46 матчах за лондонцев во всех турнирах. Его контракт с «Челси» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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