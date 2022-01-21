Хави назвал причины поражения от «Атлетика» в Кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «Атлетика» (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании отметил игру соперника в обороне.

«Я думаю, что «Атлетик» провел отличную игру. Нам было трудно прогрессировать. Соперники защищались очень хорошо, с огромным напряжением. Они были превосходны в единоборствах. Нам было трудно. Гол Педри окрылил нас на дополнительное время, но затем последовал судьбоносный пенальти.

Мы пытались, но у нас ничего не вышло. Сейчас нет другого выбора, кроме как продолжать верить в этот проект. Мы должны настраиваться на ла лигу и Лигу Европы. Я не знаю другого способа выполнить работу", — цитирует Marca Хави.