Хави назвал причины поражения от «Атлетика» в Кубке Испании
Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «Атлетика» (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании отметил игру соперника в обороне.
«Я думаю, что «Атлетик» провел отличную игру. Нам было трудно прогрессировать. Соперники защищались очень хорошо, с огромным напряжением. Они были превосходны в единоборствах. Нам было трудно. Гол Педри окрылил нас на дополнительное время, но затем последовал судьбоносный пенальти.
Мы пытались, но у нас ничего не вышло. Сейчас нет другого выбора, кроме как продолжать верить в этот проект. Мы должны настраиваться на ла лигу и Лигу Европы. Я не знаю другого способа выполнить работу", — цитирует Marca Хави.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|45-18
|49
|
2
|Севилья
|21
|13
|6
|2
|32-14
|45
|
3
|Бетис
|21
|11
|4
|6
|37-24
|37
|
4
|Атлетико
|20
|9
|6
|5
|33-24
|33
|
5
|Р. Сосьедад
|20
|9
|6
|5
|22-21
|33
|
6
|Барселона
|20
|8
|8
|4
|31-23
|32
|
7
|Р. Вальекано
|20
|9
|4
|7
|27-21
|31
|
8
|Вильярреал
|21
|7
|8
|6
|33-23
|29
|
9
|Валенсия
|21
|7
|8
|6
|33-33
|29
|
10
|Атлетик
|21
|6
|10
|5
|20-17
|28
|
11
|Эспаньол
|21
|7
|6
|8
|25-26
|27
|
12
|Сельта
|21
|7
|5
|9
|24-23
|26
|
13
|Осасуна
|21
|6
|7
|8
|20-27
|25
|
14
|Гранада
|21
|5
|9
|7
|26-31
|24
|
15
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Хетафе
|21
|5
|6
|10
|17-23
|21
|
17
|Мальорка
|20
|4
|8
|8
|17-30
|20
|
18
|Алавес
|21
|4
|5
|12
|16-34
|17
|
19
|Кадис
|21
|2
|9
|10
|17-36
|15
|
20
|Леванте
|20
|1
|8
|11
|21-41
|11
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|19
|1
|6
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|18
|1
|5