Хави назвал несправедливыми решения арбитра в матче «Осасуна» — «Барселона»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что решения арбитра в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:1) были несправедливыми.

«Гол был забит из-за ошибки, удалениу. Это матч, в котором против нас были вынесены несправедливые решения, но такое решение судьи, и я ничего не могу сказать. Конечно, Пике сыграл бы. Сегодня все было против нас. Это был матч, в котором думали, что «Барселона» проиграет или добьетесь максимум ничьей, а в итоге мы выиграли. Это показывает, что у нас есть характер. Для нас это золотая победа. Пике? Я рассчитывал на него. Мы чувствовали себя обиженными, и нам было больно из-за удаления Пике», — цитирует Barca Time Хави.

«Барселона» с 37 очками идет на первом месте в ла лиге, «Осасуна с 23 очками занимает 6-ю строчку.