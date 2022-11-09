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Сегодня, 04:07

Хави назвал несправедливыми решения арбитра в матче «Осасуна» — «Барселона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что решения арбитра в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:1) были несправедливыми.

«Гол был забит из-за ошибки, удалениу. Это матч, в котором против нас были вынесены несправедливые решения, но такое решение судьи, и я ничего не могу сказать. Конечно, Пике сыграл бы. Сегодня все было против нас. Это был матч, в котором думали, что «Барселона» проиграет или добьетесь максимум ничьей, а в итоге мы выиграли. Это показывает, что у нас есть характер. Для нас это золотая победа. Пике? Я рассчитывал на него. Мы чувствовали себя обиженными, и нам было больно из-за удаления Пике», — цитирует Barca Time Хави.

«Барселона» с 37 очками идет на первом месте в ла лиге, «Осасуна с 23 очками занимает 6-ю строчку.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
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«Барселона» повторила свое достижение в ла лиге 12-летней давности
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 13 10 2 1 31-13 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
5
 Бетис 13 7 3 3 17-9 24
6
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
7
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
8
 Р. Вальекано 13 6 3 4 20-16 21
9
 Вильярреал 13 5 3 5 14-10 18
10
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
11
 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
12
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
13
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
14
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
15
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Севилья 13 2 5 6 12-20 11
19
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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8.11 21:00
Эльче – Жирона
 1 : 2
8.11 22:00
Атлетик – Вальядолид
 3 : 0
8.11 23:30
Осасуна – Барселона
 1 : 2
9.11 21:00
Альмерия – Хетафе
 - : -
9.11 21:00
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
9.11 22:00
Эспаньол – Вильярреал
 - : -
9.11 23:30
Мальорка – Атлетико
 - : -
10.11 21:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
10.11 22:00
Валенсия – Бетис
 - : -
10.11 23:30
Реал – Кадис
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Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

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Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

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П
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Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 11 2 2
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Исаак Карселeн

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 6 2 0
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Осасуна

 12 1 6
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