Хави — о критике Анчелотти: «Давление в Испании огромное»

Экс-тренер «Барселоны» Хави назвал чрезмерную критику в адрес наставника «Реала» Карло Анчелотти несправедливой, отметив, что в Испании футбол зациклен на мгновенном результате, а не на долгосрочном развитии.

«Посмотрите на Анчелотти — он выиграл 30 титулов за 10 лет, а его критикуют так, будто он ничего не добился. Как метко заметил Эрнесто Вальверде, если уж Анчелотти подвергается нападкам, то что тогда ждать остальным? Давление в Испании огромное, особенно в «Барселоне» и «Реале», — приводит слова Хави Marca.

Ранее сообщалось, что «Реал» сделает заявление об отставке Анчелотти после матча с «Барселоной». Игра 35-го тура ла лиги состоится 11 мая.