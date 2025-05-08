Хави — о критике Анчелотти: «Давление в Испании огромное»
Экс-тренер «Барселоны» Хави назвал чрезмерную критику в адрес наставника «Реала» Карло Анчелотти несправедливой, отметив, что в Испании футбол зациклен на мгновенном результате, а не на долгосрочном развитии.
«Посмотрите на Анчелотти — он выиграл 30 титулов за 10 лет, а его критикуют так, будто он ничего не добился. Как метко заметил Эрнесто Вальверде, если уж Анчелотти подвергается нападкам, то что тогда ждать остальным? Давление в Испании огромное, особенно в «Барселоне» и «Реале», — приводит слова Хави Marca.
Ранее сообщалось, что «Реал» сделает заявление об отставке Анчелотти после матча с «Барселоной». Игра 35-го тура ла лиги состоится 11 мая.
