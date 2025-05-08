Футбол
8 мая, 14:36

Хави — о критике Анчелотти: «Давление в Испании огромное»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-тренер «Барселоны» Хави назвал чрезмерную критику в адрес наставника «Реала» Карло Анчелотти несправедливой, отметив, что в Испании футбол зациклен на мгновенном результате, а не на долгосрочном развитии.

«Посмотрите на Анчелотти — он выиграл 30 титулов за 10 лет, а его критикуют так, будто он ничего не добился. Как метко заметил Эрнесто Вальверде, если уж Анчелотти подвергается нападкам, то что тогда ждать остальным? Давление в Испании огромное, особенно в «Барселоне» и «Реале», — приводит слова Хави Marca.

Ранее сообщалось, что «Реал» сделает заявление об отставке Анчелотти после матча с «Барселоной». Игра 35-го тура ла лиги состоится 11 мая.

Карло Анчелотти
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Реал
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • serkonol

    много раз давал себе слова не отвечать на всякие глупости и хейт. но как только прочитаю очередную ерунду, то не могу промолчать. вы абсолютно правильно написали про анчелотти, но вас назвали тупым. ну что это, если не глупость и хейт? вероятно, у таких дважды два пять!

    08.05.2025

  • андрей андреев

    те, Вы предлагаете посадить их на скамью? Вы еще тупее, чем я предполагал

    08.05.2025

  • Виктор Василишин

    ...абсолютно надо быть тупым, чтобы полагать, Анчелотти ответственным за покупки вышеуказанных футболистов. Анчелотти великий, возможно, величайший тренер в истории футбола, по крайней мере, в истории Реала точно.

    08.05.2025

  • serkonol

    дуболомы - это всякие пепе, рамосы и т.д.

    08.05.2025

  • serkonol

    вы пишите ложь! посмотрел много матчей дортмунда с участием холлана и беллингема. у беллингема за 3 года в бундеслиге не было ни одной красной карточки. а в этом сезоне некоторые испанские судьи решили, что они боги. беллингем правильно делает, что говорит таким судьям то, что думает. беллингем играл в англии, германии, а сейчас в испании. и поэтому он может сравнивать уровень судейства. футбол создаётся в клубах и управлять футболом должны владельцы и руководители клубов, а не чиновники уефа и фифа. поэтому суперлига более разумный вариант развития современного футбола. клопп и пеп уже много лет говорили, что ведущие футболисты не могут играть без отдыха огромное кол-во матчей в сезоне.

    08.05.2025

  • андрей андреев

    Вы хоть сами понимаете, какую чушь порете.? Слишком много чести для Реала, чтобы я оделил его таким сильным чувством как ненависть. Да, я не люблю Реал. Ювентус, Барселону и другие клубы, которые пытались создать Суперлигу и тем самым угробить гейропейский футбол. Кроме того, я имею право на свою точку зрения и назвал тех игроков, с которыми, по моему мнению или не справился папа Карло или Реалу не по пути. Беллингем реально дуболом и хамлюга, не понимю, почему вы его защищаете, ведь вы с ним детей не крестили.

    08.05.2025

  • serkonol

    значение слова хейтить прочитайте в интернете.

    08.05.2025

  • андрей андреев

    Поскольку Вы проигнорировали мой вопрос насчет дебильного ..хейтить, вступать в дальнейшую дискуссию не считаю нужным.

    08.05.2025

  • serkonol

    1. Как бы не оказалось так, что Мбапэ , Винисиус и особенно Беллингем окажутся гнилыми яблоками, отравляющими весь коллектив. как минимум эти слова не соответствуют действительности. 2. Он взял капризного Мбапы, дуболома Беллингема, не сумел найти замену Кроосу и Карвахалю.. очередная глупость! - перес уже несколько лет хотел, чтоб мбаппе играл в реале. - беллингем прекрасный футболист! его игра в бирмингеме, дортмунде, в реале в прошлом сезоне это подтверждают. после травмы плеча, к сожалению, стал играть хуже. - где анчелотти должен искать замену кроосу и карвахалю? в академии? этот вопрос нужно задать рук-ву клуба, почему зимой не купили хотя бы защитника.

    08.05.2025

  • zg

    Абсолютно согласен!При безмерной и заслуженной уважухе к Папе Карло!

    08.05.2025

  • андрей андреев

    что такое хейтить? Извольте выражаться яснее)

    08.05.2025

  • serkonol

    зачем глупости пишите или прикольно хейтить?

    08.05.2025

  • Raulcat-nn

    ЛЕГЕНДАРНЫЙ ИГРОК БАРСЕЛОНЫ О ЛЕГЕНДАРНОМ ТРЕНЕРЕ РЕАЛА... ТОЛЬКО РЕСПЕКТ ХАВИ...

    08.05.2025

  • андрей андреев

    Прив всех заслугах Папы Карло, эта критика оправдана. Он взял капризного Мбапы, дуболома Беллингема, не сумел найти замену Кроосу и Карвахалю.. Камавинга явно не дотягивает до уровня Реала. В двух матчах с ненавистной Барсой Реал потерпел сокрушительные поражения и выглядел посмешищем на фоне Флика. Как бы не оказалось так, что Мбапэ , Винисиус и особенно Беллингем окажутся гнилыми яблоками, отравляющими весь коллектив. Если добавить сюда непредсказуемого Рюдигера, то...сменщику будет довольно трудно

    08.05.2025

    Рашфорд обратился к агенту Флика, чтобы перейти в «Барселону»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
    3
    		 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
    9
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    10
    		 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
    11
    		 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
    12
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    13
    		 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
    14
    		 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
    15
    		 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
    16
    		 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
    17
    		 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
    18
    		 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
    19
    		 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
    20
    		 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    21.11 23:00 Валенсия – Леванте - : -
    22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
    22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
    22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
    22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
    23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
    23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
    23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
    23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
    24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 13
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 7
    Хулиан Альварес
    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 7
    П
    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 7
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 6
    Арда Гюлер
    Арда Гюлер

    Реал

    		 5
    И К Ж
    Пере Милья
    Пере Милья

    Эспаньол

    		 10 1 3
    Дин Хейсен
    Дин Хейсен

    Реал

    		 10 1 3
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 10 1 3
    Вся статистика

