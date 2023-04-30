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Сегодня, 10:33

Хави назвал Бускетса тактически совершенным футболистом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике каталонцев Серхио Бускетсе.

«Бускетс для меня ключевой игрок, решающий. Он тактически совершенный футболист. Я надеюсь, что он останется, но... все зависит от него», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

Контракт 34-летнего полузащитника с «Барселоной» истекает летом этого года. В текущем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голевыми передачами.

Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 25 4 3 59-11 79
2
 Реал 32 21 5 6 69-30 68
3
 Атлетико 31 19 6 6 50-23 63
4
 Р. Сосьедад 32 17 7 8 41-29 58
5
 Вильярреал 32 16 5 11 46-33 53
6
 Бетис 32 14 7 11 39-37 49
7
 Атлетик 31 13 7 11 42-31 46
8
 Осасуна 32 12 8 12 29-34 44
9
 Р. Вальекано 32 11 10 11 38-41 43
10
 Жирона 31 11 8 12 48-45 41
11
 Севилья 31 11 8 12 38-45 41
12
 Мальорка 31 11 7 13 30-34 40
13
 Сельта 32 10 9 13 38-45 39
14
 Кадис 32 8 11 13 25-44 35
15
 Вальядолид 31 10 5 16 27-50 35
16
 Альмерия 32 9 6 17 40-57 33
17
 Валенсия 32 9 6 17 35-39 33
18
 Эспаньол 32 7 10 15 38-53 31
19
 Хетафе 32 7 10 15 29-42 31
20
 Эльче 32 3 7 22 24-62 16
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28.04 22:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 0 : 2
29.04 17:15
Эльче – Р. Вальекано
 4 : 0
29.04 19:30
Реал – Альмерия
 4 : 2
29.04 22:00
Барселона – Бетис
 4 : 0
30.04 15:00
Кадис – Валенсия
 2 : 1
30.04 17:15
Вильярреал – Сельта
 3 : 1
30.04 19:30
Эспаньол – Хетафе
 1 : 0
30.04 22:00
Вальядолид – Атлетико
 - : -
1.05 20:00
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Севилья – Жирона
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Роберт Левандовски

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Карим Бензема

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 21 3 3
Луис Фелипе

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Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

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