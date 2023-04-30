Хави назвал Бускетса тактически совершенным футболистом

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике каталонцев Серхио Бускетсе.

«Бускетс для меня ключевой игрок, решающий. Он тактически совершенный футболист. Я надеюсь, что он останется, но... все зависит от него», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

Контракт 34-летнего полузащитника с «Барселоной» истекает летом этого года. В текущем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голевыми передачами.