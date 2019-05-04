Знаменитый полузащитник клуба "Аль-Садд" Хави Эрнандес, известный по игре за "Барселону" и сборную Испании, может возглавить "Бетис", информирует sport.es. Ранее 39-летний испанец сообщил, что проводит последний сезон в качестве игрока. В начале апреля его команда стала победителем чемпионата Катара.

Нынешний главный тренер "Бетиса" Кике Сетьен летом покинет андалузский клуб. Хави уже начал обучение на тренерскую лицензию категории УЕФА.

Напомним, Хави выиграл чемпионат Катара впервые в карьере. За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года. Для его команды этой 14-й титул в истории. В составе "Барселоны" футболист восемь раз выиграл чемпионат Испании.