Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Атлетика» (2:3, дополнительное время) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Два потерянных титула — это два тяжелых удара для «Барселоны», — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Мы должны продолжать бороться, другого выхода нет».

На пресс-конференции после встречи у тренера спросили, что он думает о провале «Барселоны».

«Мне не нравится слово «провал». Если такое и есть, то мы собираемся вынести урок. У «Барселоны» осталось еще две войны, которые мы будем вести до конца: ла лига и Лига Европы», — сказал он.

После 20 матчей в ла лиге «Барселона» набрала 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 17 очков.