Полузащитник Хави Мартинес станет игроком «Катар СК», сообщается в Instagram команды.

«Привет всем моим друзьям из «Катара». С нетерпением сообщаю вам, что совсем скоро мы увидимся. Следите за обновлениями», — сказал 32-летний Мартинес.

Мартинес перешел в «Баварию» в 2012 году из «Атлетика». 32-летний футболист восемь раз становился чемпионом Германии, дважды побеждал в Лиге чемпионов и пять раз выигрывал Кубок страны. За сборную Испании игрок выступал с 2010 по 2017 год.