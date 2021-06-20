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Хави Мартинес станет игроком «Катар СК»

15:40
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Полузащитник Хави Мартинес станет игроком «Катар СК», сообщается в Instagram команды.

«Привет всем моим друзьям из «Катара». С нетерпением сообщаю вам, что совсем скоро мы увидимся. Следите за обновлениями», — сказал 32-летний Мартинес.

Мартинес перешел в «Баварию» в 2012 году из «Атлетика». 32-летний футболист восемь раз становился чемпионом Германии, дважды побеждал в Лиге чемпионов и пять раз выигрывал Кубок страны. За сборную Испании игрок выступал с 2010 по 2017 год.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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