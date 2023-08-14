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Сегодня, 16:52

Хави и Рафинья пропустят два матча из-за дисквалификации

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Главный тренер «Барселоны» Хави и нападающий Рафинья получат наказание за удаления в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0), сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, оба получат по двухматчевой дисквалификации. Руководство ла лиги не будет наказывать Хави за слова в пресс-центре после матча, где он сказал, что «Такое количество добавленного времени — это позор».

Таким образом, 26-летний бразильский нападающий и 43-летний испанский тренер пропустят игры против «Кадиса» и «Вильярреала».

Каталонцы занимают 10-е место в турнирной таблице ла лиги после 1-го тура, набрав 1 очко.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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«Реал Сосьедад»: кто играет в команде и расписание матчей в августе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
2
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
4
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
5
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
7
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
8
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
11
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
12
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
16
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вильярреал 1 0 0 1 1-2 0
18
 Сельта 1 0 0 1 0-2 0
19
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
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38 тур
11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 0 : 2
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 2
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 1 : 1
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 1 : 1
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 0 : 2
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 0 : 2
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 1 : 2
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 0 : 0
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 - : -
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 1
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 1
Рубен Гарсия

Рубен Гарсия

Осасуна

 1
П
Айен Муньос

Айен Муньос

Реал Сосьедад

 1
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1
Андре Алмейда I

Андре Алмейда I

Валенсия

 1
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Хайме Мата

Хайме Мата

Хетафе

 1 0 0
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