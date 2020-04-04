Хави и его жена пожертвовали один миллион евро больнице Барселоны
14:40
Экс-полузащитник «Барселоны» Хави, возглавляющий «Аль-Садд», а также его жена Нурия Куниллера пожертвовали миллион евро больнице в Барселоне на борьбу с коронавирусом.
Ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола, а также некоторые другие игроки мирового футбола выделили подобные суммы на борьбу с инфекцией.
В Испании уже около 120 тысяч случаев заражения. Погибли 11 198 человек.
Xavi Hernandez i N?ria Cunillera han fet una donaci? d'1M d'€ al #CL?NIC per fer front a la #COVID19. Moltes gr?cies per la vostra aportaci? i suport al projecte #RespostaCoronavirus.— Hospital CL?NIC (@hospitalclinic) April 4, 2020
?https://t.co/1RyUhDONsJ
Entre tots ho aconseguirem! ?? pic.twitter.com/WQZYrX0YJu