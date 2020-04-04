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Новости   //    Футбол   //    Испания

Хави и его жена пожертвовали один миллион евро больнице Барселоны

14:40

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави, возглавляющий «Аль-Садд», а также его жена Нурия Куниллера пожертвовали миллион евро больнице в Барселоне на борьбу с коронавирусом.

Ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола, а также некоторые другие игроки мирового футбола выделили подобные суммы на борьбу с инфекцией.

В Испании уже около 120 тысяч случаев заражения. Погибли 11 198 человек.

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