Хави хотел бы видеть Левандовски в составе «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что хотел бы видеть в команде 33-летнего нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

«Когда речь идет о футболисте, то я не смотрю на его возраст. В конце концов, мы подписали Дани Алвеса, которому 38 лет.

Футболисты — профессионалы. Они заботятся о своем организме. Алвес, Ибрагимович, Модрич, Криштиану, Месси — все это современные примеры", — цитирует Хави Sport.es.

Ранее сообщалось, что Левандовски отказался подписывать новый контракт с мюнхенским клубом.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 49 мячей в 45 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.