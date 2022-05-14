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Сегодня, 14:32

Хави хотел бы видеть Левандовски в составе «Барселоны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что хотел бы видеть в команде 33-летнего нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

«Когда речь идет о футболисте, то я не смотрю на его возраст. В конце концов, мы подписали Дани Алвеса, которому 38 лет.

Футболисты — профессионалы. Они заботятся о своем организме. Алвес, Ибрагимович, Модрич, Криштиану, Месси — все это современные примеры", — цитирует Хави Sport.es.

Ранее сообщалось, что Левандовски отказался подписывать новый контракт с мюнхенским клубом.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 49 мячей в 45 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Обе забьют - да

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1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
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Обе забьют - да

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
Роберт Левандовски
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Бавария
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 36 26 6 4 79-30 84
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 36 11 9 16 36-44 42
13
 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
14
 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 36 6 11 19 44-73 29
Результаты / календарь
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26 тур
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32 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 19:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
15.05 20:30
Атлетик – Осасуна
 - : -
15.05 20:30
Атлетико – Севилья
 - : -
15.05 20:30
Бетис – Гранада
 - : -
15.05 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
15.05 20:30
Кадис – Реал
 - : -
15.05 20:30
Леванте – Алавес
 - : -
15.05 20:30
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
15.05 20:30
Сельта – Эльче
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15.05 20:30
Хетафе – Барселона
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Карим Бензема

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Винисиус Жуниор

Реал

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Сельта

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Усман Дембеле

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Карим Бензема

Реал

 11
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Жорди Альба

Барселона

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Хорхе Куэнка

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Жюль Кунде

Севилья

 30 2 2
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