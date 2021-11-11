Хави хочет видеть Пуйоля на посту технического директора «Барселоны»
02:27
Технический директор «Барселоны» Рамон Планес хочет покинуть клуб в ближайшее время. Его нынешний контракт рассчита до 2022 года. Он работает в клубе с 2018 года.
Как сообщает AS, новый главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает на приглашение Карлеса Пуйоля на замену Планесу.
После 12 туров «Барселона» занимает 9-е место в чемпионате Испании. Команда набрала 17 очков.
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