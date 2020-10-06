Хави Грасия может покинуть «Валенсию». Он недоволен отсутствием новых игроков

Главный тренер «Валенсии» Хави Грасия может покинуть клуб, сообщает El Larguero.

По сведениям источника, испанский специалист недоволен тем, что клуб не подписал ни одного игрока в летнее трансферное окно, при этом команду покинули одни из лидеров — полузащитники Франсис Коклен («Вильярреал») и Ферран Торрес («Ман Сити»), а также форвард Родриго («Лидс») и хавбек Даниэль Парехо, который стал свободным агентом.

Грасия намерен встретиться с президентом «Валенсии», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Экс-наставник «Рубина» возглавил «Валенсию» перед началом сезона. После 8 матчей команда занимает 8-е место в чемпионате Испании.