Хави Гарсия: "У "Бетиса" лучшие фанаты в Испании, в России мне этого не хватало"

Полузащитник Хави Гарсия, который перешел из "Зенита" в "Бетис", отметил, что у севильской команды яркие болельщики. По его словам, таких фанатов ему не хватало в России.
– Болельщики "Бетиса" – одна из главных причин, по которой я перешел в этот клуб, – цитирует официальный сайт севильцев хавбека. – Я приехал из более холодной страны, где этого не хватало. "Бетис" был отличным вариантом, потому что у него лучшие фанаты в Испании. Это точно.
ГошаК
Сильная отмаза.
16:36
konoval
А что по этому поводу говорит ВЦИОМ?
16:15
otradny
Doktor Todd Все идет, как должно. Спартак на 9 месте, после игры с Локомотивом опустится ниже 10 места. Затем, быстрый позорный вылет из Лиги чемпионов, провал первого круга РФПЛ, отставка Карреры и следующий сезон без кубков.Все как всегда. До следующего чемпионства 17 лет. Расчешись,умойся,пропишись,-убей в себе бомжа!)))
15:20
Дядька
Вот Кержаков играл в клубе из того же города, что и Бетис, и играл в Зените, так по мнению Кекржакова лучшие болелы именно в Питере. Вряд ли Гарсии устроят такой же перфоманс в Севилье, как болелы Зенита устроили Кержакову на прощании.
14:44
Post6
Ничего себе, такой плевок бывшем болельщикам.
12:59
kolan
Да не, тут дело скорее всего и вправду в том, что у вердибланкос болельщики клевые. Смотрел несколько матчей с участем Бетиса - феноменально красиво поют, и горячо поддерживают
12:57
inspire
Sandberg Несоответствие зп уровню игры в Зените меньшее, нежели в прочих командах РФПЛ. Исходя из турнирной таблички) =============== лол ... какая РФПЛ, уровень з/плат в Зените уже давным давно перерос уровень Серии А ))) уровень зарплат лидеров (!!!) РФПЛ это з/платы Амкара/Урала/СКА Хабаровск и т.д.
11:53
inspire
Berkut-7.В Англии тоже уровень боления слабый стал ============ не скажу что смотрю каждый матч АПЛ, но когда смотрю, песни слышу ... матчи Ливера без "ю неве волк элон" точно не обходятся
11:46
super_bear
Berkut-7 , а чем тебя такое боление не устраивает? По мне,так очень даже хорошо. Или обязательно надо с голым торсом что-то визжать и прыгать ? ...
11:22
Sandberg
Несоответствие зп уровню игры в Зените меньшее, нежели в прочих командах РФПЛ. Исходя из турнирной таблички)
10:57
Berkut-7
Хваленых питерских фанатов опустили )) Но вообще, если прям сравнивать боление, в принципе в Севтлье хорошо болеют это да, НО..на матчах Реала или Барселоны боление отстой полный, там камерная атмосфера, сидят по 70тысяч людей и тишина , иногда крики раздаются с фанатского сектора Реал! Реал! или Барса! Барса! ...В Англии тоже уровень боления слабый стал, занменитое англйиское боление ушло скорее в низшие дивизионы, а на стадионы премьер лиги приходят пакистанцы и другие гастролеры ) НА том же МЮ тоже камерная обстановка стала, там нету толком никакого боления, так покричат немного Юнайтед!Юнайтед и в ладошки похлопают ,вот и все боление сейчас там).
10:53
inspire
zenit-2017 Скажем так! У многих ИГРОКОВ ЗЕНИТА зп не соответствует уровню игры а не только у Ивановича) =================== вот так вернее )))
10:47
marksan
Один из бывших "патриотов" Зенита! А как раньше пел... Соловей заслушивался песней о любимой команде Зенит!
10:27
aloveku
надо было и фанатов на сдачу прихватить при покупке игрока
10:24
zenit-2017
zenit-2017/// ты зарплатную ведомость посмотри Ивановича, то что он бесплатно пришел никто не спорит, но зп у него не соответствует уровню его игры:)========Скажем так! У многих зп не соответствует уровню игры а не только у Ивановича)
10:23
Мотар
zenit-2017/// ты зарплатную ведомость посмотри Ивановича, то что он бесплатно пришел никто не спорит, но зп у него не соответствует уровню его игры:)
10:15
Darkman79
zenit-2017 Думаю Каррера быстрее свалит)) Он уже 2 титула принес,чего паре десятков тренеров не удалось,даже если и свалит,он навсегда останется в сердцах болельщиков,не то что всякие ХалкоВитсели,баблорубы))))
10:12
zenit-2017
Мотар zenit-2017//// Его за столько взяли потому что контракт заканчивался через полгода, сколько там агенту упало никто не знает, да и не узнают уже, продали за 24 потому что пришлось, думаю вряд ли его скинули бы, если он не захотел, Гарай еще года 3-4 поиграет на высоком уровне, не зря его хотят и Юве и Интер, в отличии от того же Ивановича:))===============Чтоб ты знал!! Иванович перешел бесплатно. Я не спорю Гарай еще поиграет. Но не Юве ни Интер за него столько платить не будут. Согласен? А в Спартак он что-то даже при зарплате 5 млн идти не хочет.
10:11
zenit-2017
Думаю Каррера быстрее свалит))
10:07
Мотар
zenit-2017//// Его за столько взяли потому что контракт заканчивался через полгода, сколько там агенту упало никто не знает, да и не узнают уже, продали за 24 потому что пришлось, думаю вряд ли его скинули бы, если он не захотел, Гарай еще года 3-4 поиграет на высоком уровне, не зря его хотят и Юве и Интер, в отличии от того же Ивановича:))
10:05
Darkman79
Болелы Зенита зря радуются,сдуется Кокорин,отобьют ноги аргентинцам,потом пока лето,скоро осень-зима,они увидят наши поля во всей красе,плюс 10 и больше минус будет,весной не лучше,чемпионат то может и выиграют,но думаю многие игроки свалят даже с понижением зарплаты,да и Манчини тоже.
09:59
баламошка
werder63 От бомжеболел даже футболисты разбегаются)))))////////////////От бомжеболел даже питерские жабы разбегаются. Уезжают стадами в столицу, чтобы стать там элитными куртизанками.
09:55
zenit-2017
Хороший игрок, но, к сожалению, брал много карточек, играл грязно, да и не столь мобилен под новую схему. Паредес его быстро вытеснил. И возрастом и мобильностью Паредес лучше. Да и Зенит отлично отработал деньги, которые потратил на новых игроков. Хорошо, что в клубе такая селекция.======== Полностью согласен!!!!
09:53
werder63
От бомжеболел даже футболисты разбегаются)))))
09:48
Lane
Хороший игрок, но, к сожалению, брал много карточек, играл грязно, да и не столь мобилен под новую схему. Паредес его быстро вытеснил. И возрастом и мобильностью Паредес лучше. Да и Зенит отлично отработал деньги, которые потратил на новых игроков. Хорошо, что в клубе такая селекция.
09:47
zenit-2017
zenit-2017/// Если Гарай отработанный материал, то я балерина, а ты Дзюба:))) ======= Взяли его за 7 млн. продали за 22 или 24. Ему уже почти 30 и он уже не стоит таких денег, поэтому да! отработанный.
09:47
ЗЮК
zenit-2017,тебя назвали занудным тошнотиком,но в твоей никчёмной головешке только Спартак.
09:41
Мотар
zenit-2017/// Если Гарай отработанный материал, то я балерина, а ты Дзюба:)))
09:36
Komendant1
Хави Гарсия естественно обижен на клуб и тренера, ведь его буквально "выдавили" из команды. Он никуда не собирался уходить из Зенита, но такова судьба. Удачи ему в Испании.
09:28
zenit-2017
Хорошо у Луана мозгов хватило агента не послушать))) Скоро и Промес свалит))
09:25