Хави Гарсия: "У "Бетиса" лучшие фанаты в Испании, в России мне этого не хватало"

Полузащитник Хави Гарсия, который перешел из "Зенита" в "Бетис", отметил, что у севильской команды яркие болельщики. По его словам, таких фанатов ему не хватало в России.

– Болельщики "Бетиса" – одна из главных причин, по которой я перешел в этот клуб, – цитирует официальный сайт севильцев хавбека. – Я приехал из более холодной страны, где этого не хватало. "Бетис" был отличным вариантом, потому что у него лучшие фанаты в Испании. Это точно.