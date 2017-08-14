22:37 14 августа | Футбол — Испания

Хави Гарсия: "Еще никогда не хотел играть так сильно, как в "Бетисе"

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Новичок "Бетиса" Хави Гарсия, ранее выступавший в составе "Зенита", рад подписанию контракта с испанским клубом. По словам хавбека, данный трансфер был для него приоритетным. Напомним что соглашение с полузащитником рассчитано до 2020 года.

- Я очень рад. Последние несколько недель были сложными, потому что я знал о возможности перехода в "Бетис", - приводит пресс-служба бело-зеленых слова Гарсии. - Для меня этот вариант был приоритетным. Я видел, насколько меня хотят видеть здесь. Руководство прикладывает много усилий, чтобы "Бетис" был конкурентоспособен. Я рад находиться здесь.

Я выступал в составе разных команд, но еще никогда не хотел играть так сильно. Хочу показать, почему именно я перешел сюда. Приложу все усилия, чтобы помочь команде противостоять самым сильным соперникам.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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marksan

Вот они "патриоты" Зенита!

05:44

всё прошло

"баламошка Понятно, что никто не хочет играть за Зенит, но многие очень любят бабки!" ....... А без денег будут играть везде? Так есть первая и вторая лиги! Кстати, сударь, за сколько Вы продаётесь?

00:04

баламошка

Понятно, что никто не хочет играть за Зенит, но многие очень любят бабки)

23:31 14 августа

всё прошло

Товарищ Гарсия! Успехов! Гараю и его жене привет передавайте!

23:16 14 августа

Тихая ночь

Удачи тебе, Зенит наверное не твоя команда !

23:02 14 августа

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

не забывай активно махать локтями, орать на судей и пинать соперников, когда проигрываешь им позицию (а делаешь ты это ну очень часто).

23:02 14 августа