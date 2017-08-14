Хави Гарсия: "Еще никогда не хотел играть так сильно, как в "Бетисе"

Новичок "Бетиса" Хави Гарсия, ранее выступавший в составе "Зенита", рад подписанию контракта с испанским клубом. По словам хавбека, данный трансфер был для него приоритетным. Напомним что соглашение с полузащитником рассчитано до 2020 года.
- Я очень рад. Последние несколько недель были сложными, потому что я знал о возможности перехода в "Бетис", - приводит пресс-служба бело-зеленых слова Гарсии. - Для меня этот вариант был приоритетным. Я видел, насколько меня хотят видеть здесь. Руководство прикладывает много усилий, чтобы "Бетис" был конкурентоспособен. Я рад находиться здесь.
Я выступал в составе разных команд, но еще никогда не хотел играть так сильно. Хочу показать, почему именно я перешел сюда. Приложу все усилия, чтобы помочь команде противостоять самым сильным соперникам.
marksan
Вот они "патриоты" Зенита!
05:44
всё прошло
"баламошка Понятно, что никто не хочет играть за Зенит, но многие очень любят бабки!" ....... А без денег будут играть везде? Так есть первая и вторая лиги! Кстати, сударь, за сколько Вы продаётесь?
00:04
баламошка
Понятно, что никто не хочет играть за Зенит, но многие очень любят бабки)
23:31 14 августа
всё прошло
Товарищ Гарсия! Успехов! Гараю и его жене привет передавайте!
23:16 14 августа
Тихая ночь
Удачи тебе, Зенит наверное не твоя команда !
23:02 14 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
не забывай активно махать локтями, орать на судей и пинать соперников, когда проигрываешь им позицию (а делаешь ты это ну очень часто).
23:02 14 августа