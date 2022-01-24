Хави: «Футболка «Барселоны» весит на 20 килограмм больше, чем в другом клубе»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:0).

«Мы ждали этого матча. Мы пробовали играть в разных схемах — в три защитника, в четыре. Потом мы играли по схеме 3-4-3, и это дорого нам обошлось. У нас непростая ситуация. Мы должны страдать, и сегодня мы знаем, как это делать. Сейчас у игроков мало уверенности в себе. То, что их окружает, иногда не помогает. Например, Альба провел отличный матч, как и Бускетс, и Пике, которые подверглись критике. Футболка «Барселоны» весит на 20 килограмм больше, чем в другом клубе. Сегодня взошло солнце. Эмоционально они должны были одержать победу», — приводит слова Хави AS.

«Барса» набрала 35 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. У «Алавеса» 17 очков и 19-я позиция.