Хави: «Для меня не будет проблемой возглавлять бывших одноклубников в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави дал понять, что для него не будет проблемой возглавлять бывших одноклубников. В 2019 году испанец начал тренерскую карьеру в катарском «Аль-Садде».

— Для меня не будет проблемой возглавлять бывших одноклубников, — цитирует Goal Хави. — Я знаю, что из себя представляют Месси, Суарес, Бускетс, Альба, Пике.

Месси — это футболист, который может быть фантастическим защитником, если к нему найти подход. Он быстрый физически и психологически, у него есть все.