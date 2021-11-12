Хави будет ежедневно следить за весом игроков «Барселоны», чтобы снизить число мышечных травм

Главный тренер «Барселоны» Хави намерен на ежедневной основе осуществлять строгий контроль веса игроков каталонского клуба, сообщает As.

По информации источника, замеры будут проводиться перед завтраком, как только игроки будут прибывать на базу.

По мнению тренера, за счет этого можно будет сократить количество мышечных повреждений, характерных для команды в нынешнем сезоне.

Данная мера вводится впервые после ухода Луиса Энрике с поста главного тренера каталонского клуба в 2017 году. С тех пор взвешивания осуществлялись в лучшем случае раз в неделю, а то и два раза в месяц.

После 12 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 17 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице.